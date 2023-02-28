Фото: у турецькому Кахраманмараші зафіксували відразу два землетруси (GettyImagеs)

Відразу два землетруси магнітудою понад 4 бали за шкалою Ріхтера було зафіксовано в районі Онікісубат міста Кахраманмраш.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.