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Турцию всколыхнуло новое мощное землетрясение: есть погибшие

Фото: Турцию всколыхнуло новое мощное землетрясение (twitter.com/SvrTroposphere)
Автор: Олег Васкив

На юго-востоке Турции 28 февраля произошло сильное землетрясение. Магнитуда достигла 5,6 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Очаг подземных толчков был на глубине 7 километров в районе Еселюрт провинции Малатия.

"В результате землетрясения погибли два человека, 140 получили травмы", - отметили в управлении по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Турции.

В медицинские учреждения были госпитализированы 40 раненых. В настоящее время 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, сразу два землетрясения магнитудой более 4 баллов зафиксировали в районе Оникисубат города Кахраманмраш.

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Турция