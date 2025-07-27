У Туреччині вирують масштабні пожежі: евакуйовано десятки сіл, заблоковані траси

У Туреччині тривають масштабні лісові пожежі, що спалахнули на тлі екстремальної спеки та сильного вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Türkiye Today .

Найскладніша ситуація - у провінції Бурса, де полум’я наближається до житлових кварталів. Влада евакуює мешканців і залучає сотні рятувальників.

Потужне загоряння виникло між районами Кестель і Гюрсу, охопивши територію поблизу Карахідіра.

Через стрімке поширення вогню влада перекрила автомагістраль Бурса-Анкара, яка є однією з головних транспортних артерій регіону. Рух у напрямку Анкари перенаправлено на альтернативні маршрути.

За даними місцевої влади, полум’я вже призвело до евакуації кількох населених пунктів. Лише у Бурсі переселили щонайменше 1300 осіб. Постраждало щонайменше 3 будинки, а близько 100 гектарів території вже вигоріло.

Wildfires grow in Türkiye’s Bursa villages, spread by strong winds, force evacuations, and shut down the highway as firefighting efforts continue pic.twitter.com/X8XbePvi35 — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) July 26, 2025

До гасіння вогню залучено авіацію, сотні пожежників, спецтехніку та навіть поліцейські водомети TOMA.

Через нічні умови роботу авіації довелося тимчасово призупинити. У кількох районах фіксується попелопад - місцеву владу закликає громадян тримати вікна зачиненими та уникати перебування на вулиці.

Складна ситуація в кількох регіонах

Крім Бурси, пожежі охопили райони Карабук, Ушак та Кахраманмараш. У Карабуку, зокрема, вогонь охопив кілька сіл - Кетенлік, Еріче, Текелі.

Евакуація торкнулася 18 сіл і 50 населених пунктів загалом. У гасінні задіяні понад 400 рятувальників, десятки машин і гелікоптерів. У районі Герданлар кілька будинків зазнали пошкоджень.

Massive forest fire in Bursa, Türkiye tonight.



Strong winds are fueling fast-moving flames — evacuations are underway.

Emergency teams are battling the blaze.



Hoping for everyone's safety. #bursayanıyor pic.twitter.com/T4KPhdw21b — Defence Index (@Defence_Index) July 26, 2025

Міністр сільського господарства та лісового господарства Ібрагім Юмаклі повідомив, що 26 липня по всій країні активно боролися зі 76 пожежами - 28 у лісових районах та 48 у сільській місцевості.

Великі пожежі поблизу озера Еймір в Анкарі, Газіпаші в Анталії, Мерсіна Сіліфке та Серика в Анталії були значною мірою локалізовані.

Однак пожежі в Карабуку, Ушаку, Кахраманмараші та Бурсі залишаються активними.