У Туреччині вирують масштабні пожежі: евакуйовано десятки сіл, заблоковані траси

Найскладніша ситуація - у провінції Бурса, де полум’я наближається до житлових кварталів. Влада евакуює мешканців і залучає сотні рятувальників.

Потужне загоряння виникло між районами Кестель і Гюрсу, охопивши територію поблизу Карахідіра.

Через стрімке поширення вогню влада перекрила автомагістраль Бурса-Анкара, яка є однією з головних транспортних артерій регіону. Рух у напрямку Анкари перенаправлено на альтернативні маршрути.

За даними місцевої влади, полум’я вже призвело до евакуації кількох населених пунктів. Лише у Бурсі переселили щонайменше 1300 осіб. Постраждало щонайменше 3 будинки, а близько 100 гектарів території вже вигоріло.

