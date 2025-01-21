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На гірськолижному курорті в Туреччині спалахнула пожежа: десятки жертв та поранених

Вівторок 21 січня 2025 10:31
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На гірськолижному курорті в Туреччині спалахнула пожежа: десятки жертв та поранених Фото: пожежа у готелі на гірськолижному курорті Карталкая, на півночі Туреччини (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Масштабна пожежа сталась у готелі на гірськолижному курорті Карталкая, що на півночі Туреччини. Відомо, що загинули щонайменше 10 людей, ще декілька десятків отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Daily Sabah.

За попередніми даними, пожежа спалахнула близько 03:30 за місцевим часом (02:00 за Києвом - ред.) на четвертому поверсі 11-поверхового готелю Grand Kartal. У готелі мешкало 234 гостей. Причину пожежі поки що не з'ясували.

Внаслідок пожежі загинули 10 людей, двоє з них - внаслідок падіння з висоти, 32 людина отримала травми За словами губернатора регіону Абдулаліза Айдина, загиблі та постраждалі є турецькими громадянами.

Також відомо, що евакуйованих із будівлі вже розмістили в інших готелях регіону. Пожежу на нижніх поверхах було ліквідовано в наступні години завдяки втручанню пожежних бригад.

Гірськолижний курорт Карталкая знаходиться на вершині гір Кьороглу, він популярний серед місцевих. Курорт розташований приблизно за 40 кілометрів від міста Болу і за 270 кілометрів від Стамбула.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 11 січня на гірськолижному курорті Драгобрат в Україні сталась пожежа. Там також палав готель, однак обійшлося без постраждалих.

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