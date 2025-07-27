В Турции бушуют масштабные пожары: эвакуированы десятки сел, заблокированы трассы
В Турции продолжаются масштабные лесные пожары, вспыхнувшие на фоне экстремальной жары и сильного ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Türkiye Today.
Самая сложная ситуация - в провинции Бурса, где пламя приближается к жилым кварталам. Власти эвакуируют жителей и привлекают сотни спасателей.
Мощное возгорание возникло между районами Кестель и Гюрсу, охватив территорию вблизи Карахидира.
Из-за стремительного распространения огня власти перекрыли автомагистраль Бурса-Анкара, которая является одной из главных транспортных артерий региона. Движение в направлении Анкары перенаправлено на альтернативные маршруты.
По данным местных властей, пламя уже привело к эвакуации нескольких населенных пунктов. Только в Бурсе переселили по меньшей мере 1300 человек. Пострадало по меньшей мере 3 дома, а около 100 гектаров территории уже выгорело.
Дикие пожары растут в деревнях Бурсы в Турции, распространяются сильным ветром, вынуждают эвакуацию и закрывают шоссе, так как продолжаются усилия по тушению пожаров pic.twitter.com/X8XbePvi35- Türkiye Today (@turkiyetodaycom) 26 июля 2025 г.
К тушению огня привлечены авиация, сотни пожарных, спецтехника и даже полицейские водометы TOMA.
Из-за ночных условий работу авиации пришлось временно приостановить. В нескольких районах фиксируется пеплопад - местные власти призывают граждан держать окна закрытыми и избегать пребывания на улице.
Сложная ситуация в нескольких регионах
Кроме Бурсы, пожары охватили районы Карабук, Ушак и Кахраманмараш. В Карабуке, в частности, огонь охватил несколько сел - Кетенлик, Эриче, Текели.
Эвакуация коснулась 18 сел и 50 населенных пунктов в целом. В тушении задействованы более 400 спасателей, десятки машин и вертолетов. В районе Герданлар несколько домов получили повреждения.
Массивный лесной пожар в Бурсе, Турция, сегодня ночью.- Defence Index (@Defence_Index) 26 июля 2025 г.
Сильный ветер разжигает быстро движущееся пламя - проводится эвакуация.
Аварийные бригады борются с огнем.
Надеемся на всеобщую безопасность #bursayanıyor pic.twitter.com/T4KPhdw21b
Министр сельского хозяйства и лесного хозяйства Ибрагим Юмакли сообщил, что 26 июля по всей стране активно боролись с 76 пожарами - 28 в лесных районах и 48 в сельской местности.
Крупные пожары вблизи озера Эймир в Анкаре, Газипаши в Анталии, Мерсина Силифке и Серика в Анталии были в значительной степени локализованы.
Однако пожары в Карабуке, Ушаке, Кахраманмараше и Бурсе остаются активными.
Пожар в Турции
Напомним, 21 января, стало известно, что в отеле на горнолыжном курорте Карталкая вспыхнул пожар.
Он начался ночью, около 03:00 по местному времени (02:00 по киевскому). Согласно последней официальной информации, было известно о 10 погибших и 32 пострадавших.
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