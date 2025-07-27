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В Турции бушуют масштабные пожары: эвакуированы десятки сел, заблокированы трассы

Воскресенье 27 июля 2025 10:08
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В Турции бушуют масштабные пожары: эвакуированы десятки сел, заблокированы трассы Фото: В Турции бушуют масштабные пожары (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Турции продолжаются масштабные лесные пожары, вспыхнувшие на фоне экстремальной жары и сильного ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Türkiye Today.

Самая сложная ситуация - в провинции Бурса, где пламя приближается к жилым кварталам. Власти эвакуируют жителей и привлекают сотни спасателей.

Мощное возгорание возникло между районами Кестель и Гюрсу, охватив территорию вблизи Карахидира.

Из-за стремительного распространения огня власти перекрыли автомагистраль Бурса-Анкара, которая является одной из главных транспортных артерий региона. Движение в направлении Анкары перенаправлено на альтернативные маршруты.

По данным местных властей, пламя уже привело к эвакуации нескольких населенных пунктов. Только в Бурсе переселили по меньшей мере 1300 человек. Пострадало по меньшей мере 3 дома, а около 100 гектаров территории уже выгорело.

К тушению огня привлечены авиация, сотни пожарных, спецтехника и даже полицейские водометы TOMA.

Из-за ночных условий работу авиации пришлось временно приостановить. В нескольких районах фиксируется пеплопад - местные власти призывают граждан держать окна закрытыми и избегать пребывания на улице.

Сложная ситуация в нескольких регионах

Кроме Бурсы, пожары охватили районы Карабук, Ушак и Кахраманмараш. В Карабуке, в частности, огонь охватил несколько сел - Кетенлик, Эриче, Текели.

Эвакуация коснулась 18 сел и 50 населенных пунктов в целом. В тушении задействованы более 400 спасателей, десятки машин и вертолетов. В районе Герданлар несколько домов получили повреждения.

Министр сельского хозяйства и лесного хозяйства Ибрагим Юмакли сообщил, что 26 июля по всей стране активно боролись с 76 пожарами - 28 в лесных районах и 48 в сельской местности.

Крупные пожары вблизи озера Эймир в Анкаре, Газипаши в Анталии, Мерсина Силифке и Серика в Анталии были в значительной степени локализованы.

Однако пожары в Карабуке, Ушаке, Кахраманмараше и Бурсе остаются активными.

Пожар в Турции

Напомним, 21 января, стало известно, что в отеле на горнолыжном курорте Карталкая вспыхнул пожар.

Он начался ночью, около 03:00 по местному времени (02:00 по киевскому). Согласно последней официальной информации, было известно о 10 погибших и 32 пострадавших.

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