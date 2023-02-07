Туреччину через землетруси зрушено у бік Аравійського пів острова на 3 метри

Як оцінив ситуацію президент Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV) Карло Дольоні, у Туреччині земля перемістилася на 3 метри за кілька десятків секунд уздовж 150-кілометрової лінії розлому, яка виникла після руйнівних землетрусів у Туреччині.

В інтерв'ю італійській газеті науковець звернув увагу на потужність підземних поштовхів. За його словами, відбувся дуже потужний землетрус, який спершу навіть змусив оголосити в Італії попередження про цунамі.

"Те, що ми називаємо Аравійською плитою, перемістилося приблизно на три метри в напрямку з північного сходу на південний захід відносно Анатолійської плити", - заявив він.

Він пояснив, що площина розлому була дуже нахилена, а горизонтальне зміщення відбувалося з обох його боків. Тобто дві тектонічні плити рухалися одна відносно другої.

"Інакше кажучи, Туреччина ніби перемістилася відносно Аравійської плити на південний захід", - підкреслив учений.

Відповідаючи на запитання, чи варто хвилюватися країнам, розташованим далі на захід від Середземного моря, Дольоні зазначив, що землетрус - це рух, який ніколи не припиняється.

"Як відомо, більша частина Туреччини розташована на Анатолійській плиті, але південний захід Туреччини переходить на Аравійську плиту поряд із Сирією. Поведінка землетрусу відома, але він вплинув на структуру, яка знаходиться дуже далеко від італійської геологічної системи. Проте це не означає, що ми не повинні приділяти увагу, оскільки в Італії є території з постійною геологічною активністю", - підкреслив науковець.