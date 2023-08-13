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В Туреччині знову стався землетрус: зафіксували два підземні поштовхи

Фото: у Туреччині знову стався землетрус (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Туреччині зафіксували два підземні поштовхи магнітудою 4,8 та 4,5 балів за шкалою Ріхтера вдень, 12 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFAD.

Землетрус стався в районі Йешільюрт у провінції Малатія, що на сході Туреччини. Перший підземений поштовх магнітудою 4,8 місцеві жителі відчули о 16.39. Вже за хвилину відбувся другий, силою 4,5.

За даними Директорату із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Туреччини, епіцентри поштовхів знаходився на глибині близько 6,35 і 7 кілометрів.

За даними місцевої влади, значних руйнувань немає.

Землетруси в Туреччині

В лютому 2023 року біля міста Газіантеп із населенням понад 1 млн осіб на півдні Туреччини стався землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився за 37 км від населеного пункту на глибині 10 км. Через землетрус загинули понад 50 тисяч людей. 

Кілька тижнів тому в Туреччині у провінції Адана сталися одразу два землетруси. Перший магнітудою 5,5, а другий - 4,4.

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Турция