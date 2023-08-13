В Турции снова произошло землетрясение: зафиксировали два подземных толчка

Землетрясение произошло в районе Йешилльюрт в провинции Малатия на востоке Турции. Первый подземный толчок магнитудой 4,8 местных жителей почувствовали в 16.39. Уже через минуту состоялся второй, силой 4,5.

По данным Директората по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции, эпицентры толчков находились на глубине около 6,35 и 7 километров.

По данным местных властей, значительных разрушений нет.

Землетрясения в Турции

В феврале 2023 года возле города Газиантеп с населением более 1 млн человек на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Его эпицентр находился в 37 км от населенного пункта на глубине 10 км. Из-за землетрясения погибли более 50 тысяч человек.

Несколько недель назад в Турции в провинции Адана произошли сразу два землетрясения. Первый магнитудой 5,5, а второй – 4,4.