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В Турции снова произошло землетрясение: зафиксировали два подземных толчка

Фото: в Турции снова произошло землетрясение (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Турции зафиксировали два подземных толчка магнитудой 4,8 и 4,5 балла по шкале Рихтера днем, 12 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFAD.

Землетрясение произошло в районе Йешилльюрт в провинции Малатия на востоке Турции. Первый подземный толчок магнитудой 4,8 местных жителей почувствовали в 16.39. Уже через минуту состоялся второй, силой 4,5.

По данным Директората по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции, эпицентры толчков находились на глубине около 6,35 и 7 километров.

По данным местных властей, значительных разрушений нет.

Землетрясения в Турции

В феврале 2023 года возле города Газиантеп с населением более 1 млн человек на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Его эпицентр находился в 37 км от населенного пункта на глубине 10 км. Из-за землетрясения погибли более 50 тысяч человек.

Несколько недель назад в Турции в провинции Адана произошли сразу два землетрясения. Первый магнитудой 5,5, а второй – 4,4.

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Турция