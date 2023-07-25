У Туреччині сталися одразу два землетруси

Одразу два землетруси сталися у Туреччині у вівторок, 25 липня. Так, перше сталося о 8:44 ранку, а друге - о 10:57.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah

Перший землетрус

Так, землетрус магнітудою 5,5 стався в провінції Адана на півдні Туреччини о 8:44 ранку за місцевим часом.

За даними Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), епіцентр знаходився в районі міста Козан. Відомо, що землетрус стався на глибині 11,27 км.

"Землетрус у центрі міста та прилеглих районах викликав паніку серед городян, що вийшли на вулиці", - пише видання. При цьому, за попередніми даними, серйозних пошкоджень та постраждалих немає.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, після підземних поштовхів магнітудою 5,5 сталося три невеликі підземні поштовхи. Повідомляється, що землетрус відчувався у довколишніх провінціях.

Другий землетрус

Ще один землетрус магнітудою 4,4 стався у тому ж районі Адани о 10:57.

Професор Орхан Татар, голова відділу зниження ризику в AFAD, у заяві після землетрусу зазначив, що землетрус магнітудою 5,5 можна розглядати як афтершок потужних поштовхів у центрі Кахраманмарашу, що сталися на початку лютого.

"В отриманій інформації поки що немає негативних відгуків, йде сканування. Ми заявляли, що ці поштовхи продовжаться після землетрусу 6 лютого", - зазначив він.

При цьому на гарячу лінію екстреної допомоги "112" не надходило жодних повідомлень про загибель людей.

Землетруси в Туреччині

Як уточнює Daily Sabah, землетрус в Адані стався приблизно через п'ять з половиною місяців після двох руйнівних землетрусів, які торкнулися великих районів південно-східного регіону Туреччини і забрали життя майже 50 тисяч людей.

Нагадаємо, у лютому 2023 року біля міста Газіантеп із населенням понад 1 млн осіб на півдні Туреччини стався землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився за 37 км від населеного пункту на глибині 10 км. Від землетрусу постраждали 11 провінцій Туреччини, в яких зруйнувалися або були пошкоджені 230 тисяч будівель.

Зазначимо, що у червні в Туреччині також сталися два землетруси.