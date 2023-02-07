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У Туреччині знайшли шість українців, які втратили зв'язок із родичами після землетрусу

Фото: шість українців знайшли після землетрусу у Туреччині (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Туреччині, де в понеділок, 6 лютого, стався масштабний землетрус, через що загинули вже 4 тисячі людей, знайдено 6 українців. Вони не виходили на зв'язок із родичами, на цей час у МЗС вже налічується 27 подібних заявок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Наше посольство розшукало шістьох українців, які не виходили на зв‘язок після землетрусу. Їхній стан задовільний, загроз життю немає. У частини громадян зруйноване житло. Вони наразі поселилися в турецьких родичів. Консул підтримує із ними зв‘язок", - розповів він.

За даними Ніколенка, загальна кількість звернень про громадян в зоні стихійного лиха, зв‘язок з якими наразі відсутній, збільшилася до 27.

"Українське посольство взаємодіє із турецькими рятувальниками задля встановлення місць їхнього перебування.Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила", - додав спікер.

Він нагадав, що для отримання допомоги потрібно:

звернутися на "гарячу лінію" посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98.

Або на "гарячу лінію" МЗС України: +380 44 238 15 88.

Як повідомлялось раніше, МЗС отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями, що проживають у зоні стихійного лиха після землетрусу у Туреччині.

Детальніше про землетруси в Туреччині, Сирії 6 лютого - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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