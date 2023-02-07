У Туреччині знайшли шість українців, які втратили зв'язок із родичами після землетрусу

"Наше посольство розшукало шістьох українців, які не виходили на зв‘язок після землетрусу. Їхній стан задовільний, загроз життю немає. У частини громадян зруйноване житло. Вони наразі поселилися в турецьких родичів. Консул підтримує із ними зв‘язок", - розповів він.

За даними Ніколенка, загальна кількість звернень про громадян в зоні стихійного лиха, зв‘язок з якими наразі відсутній, збільшилася до 27.

"Українське посольство взаємодіє із турецькими рятувальниками задля встановлення місць їхнього перебування.Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила", - додав спікер.

Він нагадав, що для отримання допомоги потрібно:

звернутися на "гарячу лінію" посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98.

Або на "гарячу лінію" МЗС України: +380 44 238 15 88.