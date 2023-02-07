RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Турции нашли шесть украинцев, потерявших связь с родственниками после землетрясения

Фото: шесть украинцев нашли после землетрясения в Турции (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Турции, где в понедельник, 6 февраля, случилось масштабное землетрясение из-за чего погибли уже 4 тысячи человек, найдены 6 украинцев. Они не выходили на связь с родственниками, на данный момент в МИДе уже насчитывается 27 подобных заявок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Наше посольство разыскало шестерых украинцев, которые не выходили на связь после землетрясения. Их состояние удовлетворительное, угроз жизни нет. У части граждан разрушено жилье. Они сейчас поселились у турецких родственников. Консул поддерживает с ними связь", - рассказал он.

По данным Николенко, общее количество обращений о гражданах в зоне стихийного бедствия, связь с которыми отсутствует, увеличилась до 27.

"Украинское посольство взаимодействует с турецкими спасателями для установления мест их пребывания. Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения не поступала", - добавил спикер.

Он напомнил, что для получения помощи нужно:

обратиться на "горячую линию" посольства Украины в Турции: +90 539 550 98 98.

Или на "горячую линию" МИД Украины: +380 44 238 15 88.

Как сообщалось ранее, МИД получило 24 обращения об отсутствии связи с украинцами, проживающими в зоне стихийного бедствия после землетрясения в Турции.

Подробнее о землетрясениях в Турции, Сирии 6 февраля - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция