В Турции нашли шесть украинцев, потерявших связь с родственниками после землетрясения

"Наше посольство разыскало шестерых украинцев, которые не выходили на связь после землетрясения. Их состояние удовлетворительное, угроз жизни нет. У части граждан разрушено жилье. Они сейчас поселились у турецких родственников. Консул поддерживает с ними связь", - рассказал он.

По данным Николенко, общее количество обращений о гражданах в зоне стихийного бедствия, связь с которыми отсутствует, увеличилась до 27.

"Украинское посольство взаимодействует с турецкими спасателями для установления мест их пребывания. Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения не поступала", - добавил спикер.

Он напомнил, что для получения помощи нужно:

обратиться на "горячую линию" посольства Украины в Турции: +90 539 550 98 98.

Или на "горячую линию" МИД Украины: +380 44 238 15 88.