В Турции нашли шесть украинцев, потерявших связь с родственниками после землетрясения

В Турции, где в понедельник, 6 февраля, случилось масштабное землетрясение из-за чего погибли уже 4 тысячи человек, найдены 6 украинцев. Они не выходили на связь с родственниками, на данный момент в МИДе уже насчитывается 27 подобных заявок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.
"Наше посольство разыскало шестерых украинцев, которые не выходили на связь после землетрясения. Их состояние удовлетворительное, угроз жизни нет. У части граждан разрушено жилье. Они сейчас поселились у турецких родственников. Консул поддерживает с ними связь", - рассказал он.
По данным Николенко, общее количество обращений о гражданах в зоне стихийного бедствия, связь с которыми отсутствует, увеличилась до 27.
"Украинское посольство взаимодействует с турецкими спасателями для установления мест их пребывания. Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения не поступала", - добавил спикер.
Он напомнил, что для получения помощи нужно:
обратиться на "горячую линию" посольства Украины в Турции: +90 539 550 98 98.
Или на "горячую линию" МИД Украины: +380 44 238 15 88.
Как сообщалось ранее, МИД получило 24 обращения об отсутствии связи с украинцами, проживающими в зоне стихийного бедствия после землетрясения в Турции.
Подробнее о землетрясениях в Турции, Сирии 6 февраля - читайте в материале РБК-Украина.
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