У Туреччині заявили, що готові прийняти нові переговори між Україною та РФ

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова надати майданчик для делегацій України та РФ, щоб відновити дипломатичний процес врегулювання війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну пресконференцію з очільницею МЗС канали Анітою Ананд в Оттаві.
“Ми хочемо, щоб російсько-українська війна завершилася якомога швидше шляхом діалогу та на основі міжнародного права. На нинішньому етапі ми бачимо, що в дипломатичному процесі настав застій, бойові дії набрали темпу, а сторони зосередилися на прагненні досягти військових здобутків”, - заявив Фідан.
Він зазначив, що дипломатичний процес потрібно якнайшвидше активізувати і в цьому контексті Туреччина готова надати майданчик для переговорів.
“У цьому контексті хочу заявити світовій громадськості так само, як ми вже повідомили сторонам, що ми готові знову зібрати делегації Росії та України за столом переговорів у нашій країні”, - додав міністр.
Також Фідан зачепив тему саміту НАТО, який пройде в Анкарі 7-8 липня. За його словами, цей саміт буде історичним, а в контексті війни РФ проти України питання розвитку оборонної промисловості стане однією з ключових тем.
"Особливо разом із російсько-українською війною та іншими війнами на політичному й стратегічному рівнях сформувалося усвідомлення необхідності оцінити, на якому рівні перебувають країни НАТО у сфері оборонної промисловості", - сказав Фідан, додавши, що ця тема стала вже питанням, що має стратегічне значення.
Окрім того, міністр повідомив, що дискусія щодо збільшення оборонних видатків вже завершена, тож наразі союзники повинні демонструвати практичне виконання взятих на себе зобов'язань.
Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що Україна висунула пропозиції як ключовим партнерам, так і друзям диктатора РФ Володимира Путіна щодо можливості зустрічі та завершення війни.
Крім того, кілька днів тому Зеленський повідомив, що затвердив 40-денну операцію СБУ, яка має на меті вплинути на Росію, щоб спонукати її до завершення війни.
До речі, днями глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито готова до відновлення переговорів із Києвом з того моменту, на якому обидві сторони зупинилися.
При цьому Путін нещодавно заявляв, що передумов для переговорів з Україною немає, і зазначив лише, що Росія готова вести переговори з Києвом на основі домовленостей, досягнутих у Стамбулі.