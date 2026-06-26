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Зеленський: друзі Путіна чули від нас, що закінчення війни можливе

20:07 26.06.2026 Пт
2 хв
Президент підкреслив, що "далекобійні санкції" України повністю реалізовуються
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський: друзі Путіна чули від нас, що закінчення війни можливе Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Україна зробила пропозиції як ключовим партнерам, так і "друзям" російського диктатора про можливість зустрічі та завершення повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Україна дала пропозиції і ключовим партнерам, і друзі Путіна (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) чули від нас, що зустріч можлива і закінчення цієї війни можливе. Треба, щоб Росія зробила цей крок до миру", - зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що українські військові кожного дня "доводять силу української влучності". Зеленський зауважив, що "далекобійні санкції" України і "санкції середньої дальності" повністю реалізовуються.

"Це наші справедливі відповіді Росії за цю війну - війну, яку Росія почала і яку повинна Росія закінчити. Росія повинна забрати цю війну із собою з України - нам війна не потрібна", - заявив він.

Нагадаємо, 24 червня Зеленський заявив, що якщо Україна отримає те, про що вона говорила з партнерами під час саміту G7, будуть створені умови, які змусять країну-агресорку обрати мир.

Зазначимо, нещодавно глава МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що країна-агресорка нібито готова до відновлення переговорів з Україною з того моменту, на якому дві країни зупинилися.

Водночас директор ФСБ Олександр Бортніков назвав українського президента "терористом", але при цьому наголосив, що "поки в Україні немає людини, крім Зеленського, з якою можна було б говорити".

У свою чергу, російський диктатор спершу заявив, що передумов для переговорів з Україною нібито немає. Проте вже за кілька годин він повідомив, що Москва готова вести переговори з Києвом на базі домовленостей, яких було досягнуто в Стамбулі.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Війна в Україні
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