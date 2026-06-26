Зеленський: друзі Путіна чули від нас, що закінчення війни можливе

Україна зробила пропозиції як ключовим партнерам, так і "друзям" російського диктатора про можливість зустрічі та завершення повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Україна дала пропозиції і ключовим партнерам, і друзі Путіна (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) чули від нас, що зустріч можлива і закінчення цієї війни можливе. Треба, щоб Росія зробила цей крок до миру", - зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що українські військові кожного дня "доводять силу української влучності". Зеленський зауважив, що "далекобійні санкції" України і "санкції середньої дальності" повністю реалізовуються.

"Це наші справедливі відповіді Росії за цю війну - війну, яку Росія почала і яку повинна Росія закінчити. Росія повинна забрати цю війну із собою з України - нам війна не потрібна", - заявив він.

Нагадаємо, 24 червня Зеленський заявив, що якщо Україна отримає те, про що вона говорила з партнерами під час саміту G7, будуть створені умови, які змусять країну-агресорку обрати мир.

Зазначимо, нещодавно глава МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що країна-агресорка нібито готова до відновлення переговорів з Україною з того моменту, на якому дві країни зупинилися.