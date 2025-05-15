У Туреччині завершилась зустріч Зеленського та Ердогана

Варто зауважити, що зустріч була закрита для преси. Але відомо, що зустріч та робоча вечеря за участю делегацій у президентському комплексі тривали 2 години 45 хвилин.

На ній були присутні міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер, голова Національної розвідувальної служби Ібрагім Калин і радник президента із зовнішньої політики і безпеки Акіф Чагатай Килич.

Від України були керівник Офісу президента Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

Наразі деталі зустрічі не розкриваються.