В Турции завершилась встреча Зеленского и Эрдогана

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Она проходила в Анкаре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı.
Стоит заметить, что встреча была закрыта для прессы, но известно, что встреча и рабочий ужин с участием делегаций в президентском комплексе продолжались 2 часа 45 минут.
На ней присутствовали министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной службы Ибрагим Калын и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.
От Украины были руководитель Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
Сейчас детали встречи не раскрываются.
Президент Украины прибыл в Турцию для возможной встречи с Владимиром Путиным. На прошлой неделе российский лидер проигнорировал требование Украины и ЕС о немедленном прекращении огня, предложив вместо этого возобновить переговоры по условиям 2022 года.
Владимир Зеленский заявил, что готов к диалогу только после установления режима тишины. В конце концов он согласился на переговоры, подчеркнув, что будет говорить исключительно с Путиным и только о прекращении боевых действий.
Глава государства сообщал, что будет ждать Путина 15 мая в Турции. Но российский диктатор не приехал на переговоры, а вместо этого отправил чиновников низкого уровня в Турцию.
Украина же на переговорах будет представлена на самом высоком уровне - в делегацию вошли представители Офиса президента, МИД, военные и разведчики.
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