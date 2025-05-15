В Турции завершилась встреча Зеленского и Эрдогана

Стоит заметить, что встреча была закрыта для прессы, но известно, что встреча и рабочий ужин с участием делегаций в президентском комплексе продолжались 2 часа 45 минут.

На ней присутствовали министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной службы Ибрагим Калын и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

От Украины были руководитель Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Сейчас детали встречи не раскрываются.