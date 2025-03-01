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Робітнича партія Курдистану оголосила про припинення вогню з Туреччиною

Анкара, Субота 01 березня 2025 11:43
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Робітнича партія Курдистану оголосила про припинення вогню з Туреччиною Фото: Робітнича партія Курдистану оголосила про припинення вогню з Туреччиною (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Робітнича партія Курдистану (РПК) оголосила про припинення вогню з Туреччиною. Перемир'я починає діяти від ранку 1 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Два дні тому, 27 лютого, лідер РПК Абдулла Оджалан, який перебуває у в'язниці у Туреччині, закликав своїх послідовників скласти зброю і припинити діяльність. Він також звернувся до влади Туреччини з закликом "проявити повагу до етнічних меншин, свободи вираження думок та права на демократичну самоорганізацію".

"Ми погоджуємося з закликом лідера Оджалана і заявляємо, що будемо дотримуватися і виконувати вимоги зі свого боку. Ми оголошуємо про припинення вогню відсьогодні", - йдеться в заяві РПК, опублікованій інформаційним агентством Firat, близьким до угруповання.

Як зазначають ЗМІ, якщо Туреччина підтримує закликав курдів, це може покласти край десятиліттям конфлікту, який, за оцінками, забрав життя щонайменше 40 тисяч людей і перекинувся на кордони багатьох сусідніх країн.

Конфлікт РПК і Туреччини

Робітнича партія Курдистану - це курдське збройне угруповання, яке з кінця 1970-х років під різними назвами бореться за самостійність чи принаймні широку автономію для турецьких курдів на південному сході Туреччини.

Це угруповання також має свої бази в горах на півночі сусіднього Іраку, де місцеве населення теж становлять переважно курди.

Лідер угруповування Абдулла Оджалан був затриманий в 1999 році в Кенії турецькою владою, за повідомленнями, за допомогою ЦРУ, і був засуджений до довічного ув'язнення за державну зраду з обмеженими контактами із зовнішнім світом.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року в Анкарі стався теракт на оборонному підприємстві TUSAŞ. Внаслідок теракту загинули п'ятеро людей, ще 22 отримали поранення.

Пізніше Робітнича партія Курдистану взяла на себе відповідальність за теракт.

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