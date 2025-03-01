Робітнича партія Курдистану оголосила про припинення вогню з Туреччиною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Два дні тому, 27 лютого, лідер РПК Абдулла Оджалан, який перебуває у в'язниці у Туреччині, закликав своїх послідовників скласти зброю і припинити діяльність. Він також звернувся до влади Туреччини з закликом "проявити повагу до етнічних меншин, свободи вираження думок та права на демократичну самоорганізацію".

"Ми погоджуємося з закликом лідера Оджалана і заявляємо, що будемо дотримуватися і виконувати вимоги зі свого боку. Ми оголошуємо про припинення вогню відсьогодні", - йдеться в заяві РПК, опублікованій інформаційним агентством Firat, близьким до угруповання.

Як зазначають ЗМІ, якщо Туреччина підтримує закликав курдів, це може покласти край десятиліттям конфлікту, який, за оцінками, забрав життя щонайменше 40 тисяч людей і перекинувся на кордони багатьох сусідніх країн.