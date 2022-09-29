ua ru
Чт, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Туреччині запропонували альтернативу системі "Мир" для російських туристів

Новость на русском →
Анкара, Четвер 29 вересня 2022 11:55
У Туреччині запропонували альтернативу системі "Мир" для російських туристів Фото: у Туреччині запропонували альтернативу системі "Світ" для російських туристів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Туреччині розробляють "квиткову карту" для російських туристів. Вона може стати альтернативною системі "Мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Sabah.

"Туристичні організації працюють над формулою, схожою на квиткову картку, щоб розв'язати проблему без порушення санкцій. Відповідно, туристи з Росії при купівлі турпакетів платитимуть за "квиток", як за картку", - пише видання.

Уточнюється, що росіяни зможуть використати цю карту у ресторанах, магазинах та розважальних закладах. Туроператори направлятимуть гроші, витрачені російськими туристами за допомогою "квиткових карток", до ресторанів, торгових та розважальних закладів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що турецькі державні банки припинили обслуговування карток російської платіжної системи "Мир".

На такий крок у Туреччині пішли після того, як управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США випустило попередження про санкції для фінансових організацій, які використовують платіжну систему "Мир".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Російська Федерація Туризм
NEWS
ЗСУ відбили атаки ворога у районі 12 населених пунктів, - Генштаб
ЗСУ відбили атаки ворога у районі 12 населених пунктів, - Генштаб
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана