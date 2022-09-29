В Турции предложили альтернативу системе "Мир" для российских туристов

В Турции разрабатывают "билетную карту" для российских туристов. Она может стать альтернативой системе "Мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Sabah .

"Туристические организации работают над формулой, похожей на билетную карту, чтобы решить проблему без нарушения санкций. Соответственно, туристы из России при покупке турпакетов будут платить за "билет", как за карту", - пишет издание.

Уточняется, что россияне смогут использовать эту карту в ресторанах, магазинах и развлекательных заведениях. Туроператоры будут направлять деньги, потраченные российскими туристами с помощью "билетных карт", в рестораны, торговые и развлекательные заведения.