UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Туреччині заарештували понад 200 забудовників на тлі землетрусів

Фото: у Туреччині заарештували понад 200 забудовників на тлі землетрусів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Турецькі суди заарештували понад 200 осіб, які причетні до будівництва обвалених під час землетрусів будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як зазначає видання, рішенням прокуратури провінцій, де відбувалися землетруси, після 6 лютого було затримано 997 підозрюваних у будівництві зруйнованих будівель.

При цьому 247 з них було заарештовано, а щодо 322 осіб призначено судовий контроль.

В Anadolu додають, що видано ордер на арешт 198 підозрюваних та затримання 102 осіб.

Нагадаємо, станом на 21 лютого було відомо, що кількість загиблих через землетруси в Туреччині зросла до понад 42 тисяч.

Також ми писали, що на південному сході Туреччини 28 лютого стався сильний землетрус магнітудою 5,6.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция