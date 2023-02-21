Кількість загиблих через землетруси в Туреччині перевищила 42 тисячі
В результаті землетрусів в Туреччині кількість загиблих вже зросла до понад як 42 тисяч людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Директорат з надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).
"Згідно з останньою отриманою інформацією, загалом 42 310 громадян загинули в провінціях Кахраманмараш, Ґазіантеп, Шанлиурфа, Діярбакир, Адана, Адіяман, Османіє, Хатай, Кіліс, Малатья та Елязиґ", - йдеться в заяві.
За їх даними наразі з області евакуйовано 448 018 громадян.
Крім того, в директораті повідомили, що після двох землетрусів, що стались 6 лютого, відбулося ще 7184 афтершоки.
Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.
Крім того, наразі відомо, що через землетруси у Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.
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