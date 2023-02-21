Фото: кількість загиблих через землетруси в Туреччині перевищила 42 тисячі (GettyImages)

В результаті землетрусів в Туреччині кількість загиблих вже зросла до понад як 42 тисяч людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Директорат з надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).