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Кількість загиблих через землетруси в Туреччині перевищила 42 тисячі

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Туреччина, Вівторок 21 лютого 2023 16:54
Кількість загиблих через землетруси в Туреччині перевищила 42 тисячі Фото: кількість загиблих через землетруси в Туреччині перевищила 42 тисячі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В результаті землетрусів в Туреччині кількість загиблих вже зросла до понад як 42 тисяч людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Директорат з надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).

"Згідно з останньою отриманою інформацією, загалом 42 310 громадян загинули в провінціях Кахраманмараш, Ґазіантеп, Шанлиурфа, Діярбакир, Адана, Адіяман, Османіє, Хатай, Кіліс, Малатья та Елязиґ", - йдеться в заяві.

За їх даними наразі з області евакуйовано 448 018 громадян.

Крім того, в директораті повідомили, що після двох землетрусів, що стались 6 лютого, відбулося ще 7184 афтершоки.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Крім того, наразі відомо, що через землетруси у Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.

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