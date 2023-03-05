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В Турции арестовали более 200 застройщиков на фоне землетрясений

Фото: в Турции арестовали более 200 застройщиков на фоне землетрясений (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турецкие суды арестовали более 200 человек, которые причастны к строительству обрушенных во время землетрясений зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как отмечает издание, решением прокуратуры провинций, где происходили землетрясения, после 6 февраля были задержаны 997 подозреваемых в строительстве разрушенных зданий.

При этом 247 из них были арестованы, а в отношении 322 человек назначен судебный контроль.

В Anadolu добавляют, что выдан ордер на арест 198 подозреваемых и задержание 102 человек.

Напомним, по состоянию на 21 февраля было известно, что число погибших из-за землетрясений в Турции возросло до более 42 тысяч.

Также мы писали, что на юго-востоке Турции 28 февраля произошло сильное землетрясение магнитудой 5,6.

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Турция