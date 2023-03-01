Туреччину сколихнув новий потужний землетрус: є загиблі

На південному сході Туреччини 28 лютого стався сильний землетрус. Магнітуда сягнула 5,6 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 7 кілометрів у районі Єселюрт провінції Малатія. "Унаслідок землетрусу загинули двоє людей, 140 зазнали травм", - зазначили в управлінні з ліквідації надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини. До медичних закладів було госпіталізовано 40 поранених. Наразі 12 із них перебувають у важкому стані.