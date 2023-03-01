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Туреччину сколихнув новий потужний землетрус: є загиблі

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Середа 01 березня 2023 07:11
Туреччину сколихнув новий потужний землетрус: є загиблі Фото: Туреччину сколихнув новий потужний землетрус (twitter.com/SvrTroposphere)
Автор: Олег Васьків

На південному сході Туреччини 28 лютого стався сильний землетрус. Магнітуда сягнула 5,6 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 7 кілометрів у районі Єселюрт провінції Малатія.

"Унаслідок землетрусу загинули двоє людей, 140 зазнали травм", - зазначили в управлінні з ліквідації надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини.

До медичних закладів було госпіталізовано 40 поранених. Наразі 12 із них перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, одразу два землетруси магнітудою понад 4 бали зафіксували в районі Онікісубат міста Кахраманмраш.

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