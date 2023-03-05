В Турции арестовали более 200 застройщиков на фоне землетрясений

Турецкие суды арестовали более 200 человек, которые причастны к строительству обрушенных во время землетрясений зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

Как отмечает издание, решением прокуратуры провинций, где происходили землетрясения, после 6 февраля были задержаны 997 подозреваемых в строительстве разрушенных зданий.

При этом 247 из них были арестованы, а в отношении 322 человек назначен судебный контроль.

В Anadolu добавляют, что выдан ордер на арест 198 подозреваемых и задержание 102 человек.