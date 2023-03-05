В Турции арестовали более 200 застройщиков на фоне землетрясений
Турецкие суды арестовали более 200 человек, которые причастны к строительству обрушенных во время землетрясений зданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
Как отмечает издание, решением прокуратуры провинций, где происходили землетрясения, после 6 февраля были задержаны 997 подозреваемых в строительстве разрушенных зданий.
При этом 247 из них были арестованы, а в отношении 322 человек назначен судебный контроль.
В Anadolu добавляют, что выдан ордер на арест 198 подозреваемых и задержание 102 человек.
Напомним, по состоянию на 21 февраля было известно, что число погибших из-за землетрясений в Турции возросло до более 42 тысяч.
Также мы писали, что на юго-востоке Турции 28 февраля произошло сильное землетрясение магнитудой 5,6.
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