У Туреччині внаслідок нових землетрусів постраждали вісім людей

За інформацією AFAD, землетрус магнітудою 6,4 стався з епіцентром у затоці Хатай. Глибина землетрусу становила 16,74 кілометра.

Після цього стався ще один землетрус магнітудою 5,8 цього разу в районі Самандаг у Хатаї. Глибина землетрусу силою 5,8 бала становила 7 кілометрів.

Рятувальники досліджують, чи є ті, хто знаходяться під завалами після сильних землетрусів.

Нагадаємо, 19 лютого, стало відомо, що кількість загиблих через землетруси в Туреччині, які сталися 6 лютого, перевищила 40 тисяч людей.

Крім того, 18 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 5,1.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.