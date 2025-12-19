У Туреччині виявили російський дрон-розвідник, - ЗМІ

Туреччина знищила невідомий дрон

Нагадаємо, 15 грудня Туреччина знищила безпілотний літальний апарат, який наближався до її повітряного простору з боку Чорного моря. Про інцидент повідомили в Міністерстві оборони країни.

За даними відомства, об'єкт було впізнано як дрон, що втратив керування. Щоб не допустити можливих ризиків і загроз, турецькі військові ухвалили рішення про його ліквідацію.

Безпілотник був збитий винищувачами F-16 у безпечному районі, що знаходиться поза населеними пунктами. У Міноборони наголосили, що операцію було проведено з урахуванням мінімізації можливих наслідків.

До слова, у вересні майже 20 російських безпілотників вторглися в повітряний простір Польщі. Після такого інциденту на польській території почали знаходити розбиті дрони.

Також 18 вересня стало відомо, що на пляжі в Латвії знайшли уламок російського дрона "Гербера". Його викинуло море.