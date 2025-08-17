UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

У Туреччині виступили за участь України у переговорах щодо припинення війни

Фото: міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Туреччина вважає, що тривалий мир може бути встановлений лише за участі України. Анкара пообіцяла і надалі підтримувати миротворчий процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, якого цитує CNN Turk.

Глава МЗС провів телефонну розмову з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони обговорили зустріч президента США Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна на Алясці.

Міністр також поговорив з главою МЗС України Андрієм Сибігою. За інформацією видання, міністри також обговорювали на Алясці.

Фідан наголосив, що тривалий мир може бути встановлений лише через процес, який включає Україну. У цьому контексті він наголосив на важливості зустрічі президента України Володимира Зеленського з Трампом у Вашингтоні.

Сибіга зі свого боку подякував Туреччині за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й підкреслив, що Анкара була і залишається важливою платформою для переговорів.

 

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели переговори на Алясці.

Вже дорогою до Вашингтона Трамп провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів.

18 серпня Зеленський прибуде до американської столиці для обговорення з Трампом шляхів завершення війни. Разом з українським президентом у Вашингтон вирушать канцлер Німеччини, президенти Франції та Фінляндії, прем'єр-міністри Британії та Італії, голова Єврокомісії, генсек НАТО.

