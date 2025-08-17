В Турции выступили за участие Украины в переговорах по прекращению войны

Глава МИД провел телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Они обсудили встречу президента США Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина на Аляске.

Министр также поговорил с главой МИД Украины Андреем Сибигой. По информации издания, министры также обсуждали на Аляске.

Фидан подчеркнул, что длительный мир может быть установлен только через процесс, который включает Украину. В этом контексте он отметил важность встречи президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Вашингтоне.

Сибига в свою очередь поблагодарил Турцию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что Анкара была и остается важной платформой для переговоров.