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У Туреччині висловилися щодо можливого вступу Швеції до НАТО до літнього саміту Альянсу

Фото: ​​​​​​​міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Швеції сподіваються на ратифікацію заявки про членство в НАТО до саміту Альянсу в липні. При цьому в Туреччині, яка не схвалила заявку країни на приєднання, заявляють, що це залежить від кроків Стокгольму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зазначив, що минулої п'ятниці він зустрічався зі своїм шведським колегою Тобіасом Більстремом. Чавушоглу надав колезі інформацію щодо рішення Туреччини з приводу вступу Фінляндії до НАТО.

Під час зустрічі Білльстрьом висловив сподівання, що членство Швеції буде остаточно оформлено до саміту НАТО у липні. На що Чавушоглу, у свою чергу, зазначив: "Я сказав, що це залежить від вас".

За словами Чавушоглу, його колега запевнив, що Швеція готова до впровадження нових кроків. При цьому турецький міністр

Нагадаємо, в МЗС Туреччини зазначали, що Анкара може розглянути заявку Фінляндії на вступ до НАТО окремо від Швеції.

Після того, як у Швеції на акції протесту курди спалили Коран, Ердоган заявив, що Стокгольму не слід розраховувати на підтримку її членства в НАТО. Пізніше Туреччина пом'якшила позицію щодо вступу Швеції до Альянсу.

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