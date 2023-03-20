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В Турции высказались о возможном вступлении Швеции в НАТО до летнего саммита Альянса

Фото: ​​министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Швеции надеются на ратификацию заявки о членстве в НАТО до саммита Альянса в июле. При этом в Турции, которая не одобрила заявку страны на присоединение, заявляют, что это зависит от шагов Стокгольма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что в прошлую пятницу он встречался со своим шведским коллегой Тобиасом Бильстремом. Чавушоглу предоставил коллеге информацию о решении Турции по поводу вступления Финляндии в НАТО.

Во время встречи Билльстрем выразил надежду, что членство Швеции будет окончательно оформлено до саммита НАТО в июле. На что Чавушоглу в свою очередь отметил: "Я сказал, что это зависит от вас".

По словам Чавушоглу, его коллега заверил, что Швеция готова к внедрению новых шагов. При этом турецкий министр

Напомним, в МИД Турции отмечали, что Анкара может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции.

После того, как в Швеции на акции протеста курды сожгли Коран, Эрдоган заявил, что Стокгольму не следует рассчитывать на поддержку ее членства в НАТО. Позже Турция смягчила позицию по вступлению Швеции в Альянс.

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