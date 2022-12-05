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У Туреччині утворилися затори з танкерів після введення ліміту цін на нафту з РФ

Фото: у Туреччині утворилися пробки з танкерів (facebook.com/TMS-Tankers)
Автор: Константин Широкун

В акваторії Туреччини утворилася пробка з нафтових танкерів після того, як країни G7 та Євросоюз запровадили ліміт цін на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Відповідно до санкцій ЄС, які набули чинності в понеділок, танкери, які завантажують російську сиру нафту, не можуть отримати доступ до західного морського страхування, якщо нафта не продається за ціновою межею G7 у 60 доларів за барель. Обмеження було введено, щоб зберегти потоки нафти, але скоротити доходи Москви.

За даними суднових брокерів, нафтотрейдерів та служб супутникового стеження, у понеділок близько 19 танкерів із сирою нафтою чекали у черзі на прохід через турецькі води. Танкери, які очікують у турецьких водах та навколо них, — це перша ознака того, що обмеження цін може порушити глобальні потоки нафти, що виходять за межі російського експорту.

Більшість нафти на судах біля берегів Туреччини має казахстанське походження. Казахстанська нафта надходить у російські порти трубопроводом і не підпадає під санкції Заходу.

Анкара попросила всі танкери, що проходять через турецькі протоки, надати листи від своїх постачальників захисту та відшкодування збитків, відомих як P&I Clubs, що підтверджують, що страхове покриття залишиться в силі для покриття таких інцидентів, як розливи нафти та зіткнення.

Також повідомляється, що турецька влада вільно пропускає танкери, що перевозять нафтопродукти, такі як бензин і дизельне паливо, а не сиру нафту, оскільки санкції ЄС щодо цих видів палива не набули чинності.

Як повідомляло РБК-Україна, з 5 грудня, набуло чинності ембарго на морські постачання російської нафти до країн ЄС. Також починає діяти стеля цін на нафту з РФ на рівні 60 доларів за барель.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" та Австралія приєдналися до Європейського Союзу та встановили ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

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