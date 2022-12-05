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В Турции образовались пробки из танкеров после ввода лимита цен на нефть из РФ

Фото: в Турции образовались пробки из танкеров (facebook.com/TMS-Tankers)
Автор: Константин Широкун

В акватории Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как страны G7 и Евросоюз ввели лимит цен на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В соответствии с санкциями ЕС, которые вступили в силу в понедельник, танкеры, загружающие российскую сырую нефть, не могут получить доступ к западному морскому страхованию, если только нефть не продается по ценовому пределу G7 в 60 долларов за баррель. Ограничение было введено, чтобы сохранить потоки нефти, но при этом сократить доходы Москвы.

По данным судовых брокеров, нефтетрейдеров и служб спутникового слежения, в понедельник около 19 танкеров с сырой нефтью ожидали в очереди на проход через турецкие воды. Танкеры, ожидающие в турецких водах и вокруг них, — это первый признак того, что ограничение цен может нарушить глобальные потоки нефти, выходящие за рамки российского экспорта.

Большая часть нефти на судах у берегов Турции имеет казахстанское происхождение. Казахстанская нефть поступает в российские порты по трубопроводу и не попадает под санкции Запада.

Анкара попросила все танкеры, проходящие через турецкие проливы, предоставить письма от своих поставщиков защиты и возмещения убытков, известных как P&I Clubs, подтверждающие, что страховое покрытие останется в силе для покрытия таких инцидентов, как разливы нефти и столкновения.

Также сообщается, что турецкие власти свободно пропускают танкеры, перевозящие нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо, а не сырую нефть, поскольку санкции ЕС в отношении этих видов топлива не вступили в силу.

Как сообщало РБК-Украина, с 5 декабря, вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны ЕС. Также начинает действовать потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель.

Напомним, страны "Большой семерки" и Австралия присоединились к Европейскому Союзу и установили лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

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