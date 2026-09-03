У Туреччині стурбовані паузою у переговорах: посол України розкрив деталі

Як в Анкарі оцінюють паузу в перемовинах

Дипломат пояснив, що турецька сторона розуміє справжню причину зупинки діалогу.

"Сприймають тривожно. Не варто, напевно, використовувати термін 'негативно', тому що турецькі дипломати загалом дуже добре розуміють, що відбувається, - що це замороження чи пауза в перемовинах спричинені російською стороною", - зазначив посол.

Єдиним напрямком, який вдалося просунути попри паузу, стало звільнення українських військовополонених та частини цивільних.

"Ми звільняли чи обмінювали наших людей і до того, і після того, але тут справді відбулося суттєве кількісне зростання", - розповів Джелял.

Що турецька сторона каже Києву та Москві

За словами посла, Анкара постійно закликає обидві сторони домовлятися. Особливо гострою ця тема стала через погіршення безпекової ситуації в Чорному морі.

Найбільш чутливою темою для турків стала загибель їхніх моряків через атаки на комерційні судна.

"Однак ми чесно кажемо, що постійні удари росіян по нашій портовій інфраструктурі, по комерційних суднах, змушують нас діяти дзеркально, відповідаючи на ці атаки", - пояснив посол.

Він додав, що така ескалація не подобається турецьким партнерам, тому вони наполегливо пропонують зустрічі та підтримку діалогу.

Готовність до зустрічі лідерів

Джелял зазначив, що Київ не проти діалогу. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, зокрема в розмовах з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, що готовий зустрітися з главою Кремля саме в Туреччині.

За словами посла, будь-які перемовини нижче рівня зустрічі лідерів країн зараз вважаються малоефективними.

"Зрештою, ми впираємося в небажання Росії домовлятися. Турки готові, ми готові, американці готові. Всі готові, окрім безпосередньо очільника Кремля та його оточення", - підсумував Джелял.

Нагадаємо, угоду про вільну торгівлю Україна і Туреччина підписали ще у 2022 році, а нещодавно її ратифікувала Верховна Рада та підписав президент.