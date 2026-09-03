Роль Туреччини може стати ключовою у припиненні атак України та РФ в Чорному морі, - Джелял

Україна має пропозиції щодо "мораторію" на атаки в Чорному морі та відновлення транспортування зерна. Проте у примусу Росії піти на припинення вогню ключову роль може зіграти Туреччина.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна заявив посол України в Туреччині Наріман Джелял.

За його словами, у зв'язку з постійними атаками росіян на цивільні судна, включаючи ті, які перевозять українське зерно, виникає серйозне занепокоєння як в судновласників та страхових компаній, так і в держав регіону.

Посол наголосив, що Київ у свою чергу має конкретні пропозиції, щодо припинення атак в Чорному морі та транспортування зерна. Зокрема, ці пропозиції озвучив президент Володимир Зеленський, і наразі Україна чекає відповідь.

Проте Джелял зазначив, що навіть якщо і буде досягнуто якесь порозуміння, є питання щодо того, чи вдасться змусити російську сторону до умовного "мораторію" на атаки. І в цьому питання свою роль може зіграти Анкара.

"Тут роль Туреччини може стати ключовою. Ми бачимо на прикладі ситуації в Ормузькій протоці, наскільки це складно. На жаль, забезпечити повну безпеку судноплавства в таких умовах вкрай важко", - додав посол України в Анкарі.