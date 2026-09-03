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Україна відкрила вільну торгівлю з Туреччиною, чого чекати бізнесу, - посол

08:42 03.09.2026 Чт
2 хв
Навіть попри війну торгівля між країнами зростає, але з дисбалансом
aimg Валерія Абабіна aimg Роман Кот
Україна відкрила вільну торгівлю з Туреччиною, чого чекати бізнесу, - посол Фото: Посол України в Туреччині Наріман Джелял (РБК-Україна)
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Вільна торгівля з Туреччиною відкриває українському бізнесу нові ринки, але водночас створює ризики. Найуразливішою може стати легка промисловість, якій держава має допомогти витримати конкуренцію.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України в Туреччині Наріман Джелял.

Разом із новими можливостями зона вільної торгівлі з Туреччиною принесе українським компаніям і нові виклики - особливо легкій промисловості.

За словами Джеляла, ця галузь у Туреччині дуже розвинена й не потерпає від війни, як українська, тому держава має подумати, як підтримати та захистити вітчизняні компанії, що можуть опинитися в складнішому становищі.

Посол зазначив, що посольство вже отримує запити від українських компаній, які хочуть працювати на турецькому ринку й прагнуть зрозуміти, що конкретно дасть їм угода. Тому разом із міністерствами та бізнес-асоціаціями планують інформаційні та освітні заходи для українського й турецького бізнесу.

Політичний вимір

Ратифікація угоди, за словами Джеляла, - це демонстрація нового рівня довіри та взаємодії між країнами. Турецька сторона постійно наголошувала на її необхідності. Після ратифікації Верховною Радою й підписання президентом сформувався позитивний фон для двосторонніх відносин.

Водночас посол наголосив, що не все залежить від самої угоди - країнам треба стати відкритішими одна до одної, сприяти інвесторам і відкривати спільні виробництва. Він визнав, що на практиці і український бізнес у Туреччині, і турецький в Україні стикаються з викликами через економічну ситуацію, умови ведення бізнесу та бюрократію.

Обсяг торгівлі

Попри війну, двостороння торгівля продовжує зростати. За словами Джеляла, наразі її обсяг становить близько 8,8 мільярда доларів. Є певний дисбаланс на користь Туреччини - Україна більше імпортує, ніж експортує, - однак загальний показник зростає.

Нагадаємо, угоду про вільну торгівлю Україна й Туреччина підписали ще у 2022 році, а нещодавно її ратифікувала Верховна Рада й підписав президент. Посол Наріман Джелял в інтерв'ю РБК-Україна оцінив, що угода дасть українському бізнесу та які виклики створить.

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