В Турции обеспокоены паузой в переговорах: посол Украины раскрыл детали

Как в Анкаре оценивают паузу в переговорах

Дипломат объяснил, что турецкая сторона понимает истинную причину остановки диалога.

"Воспринимают тревожно. Не стоит, наверное, использовать термин 'отрицательно', потому что турецкие дипломаты в целом очень хорошо понимают, что происходит, - что это заморозка или пауза в переговорах, вызванные российской стороной", - отметил посол.

Единственным направлением, которое удалось продвинуть, несмотря на паузу , стало освобождение украинских военнопленных и части гражданских.

"Мы увольняли или обменивали наших людей и до того, и после того, но здесь действительно произошел существенный количественный рост", - рассказал Джелял.

Что турецкая сторона говорит Киеву и Москве

По словам посла, Анкара постоянно призывает обе стороны договариваться. Особенно острой эта тема стала из-за ухудшения ситуации безопасности в Черном море.

Наиболее чувствительной темой для турок стала гибель их моряков из-за атак на коммерческие суда.

"Однако мы честно говорим, что постоянные удары россиян по нашей портовой инфраструктуре, по коммерческим судам заставляют нас действовать зеркально, отвечая на эти атаки", - пояснил посол.

Он добавил, что подобная эскалация не нравится турецким партнерам, поэтому они настойчиво предлагают встречи и поддержку диалога.

Готовность к встрече лидеров

Джелял отметил, что Киев не против диалога. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, в частности, в разговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что готов встретиться с главой Кремля именно в Турции.

По словам посла, любые переговоры ниже уровня встречи лидеров стран сейчас считаются малоэффективными.

"В конце концов мы упираемся в нежелание России договариваться. Турки готовы, мы готовы, американцы готовы. Все готовы, кроме непосредственно главы Кремля и его окружения", - подытожил Джелял.

Напомним, соглашение о свободной торговле Украина и Турция подписали еще в 2022 году, а недавно его ратифицировала Верховная Рада и подписал президент.