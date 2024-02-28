У Туреччині стався землетрус

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNN .

Землетрус, що характеризується як помірний, був зафіксований Управлінням боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD) у вівторок 27 лютого на невеликій глибині 6,9 кілометрів.

Зазначається, що поштовхи були значно відчутні жителями провінції, зокрема у районі Біга. Турецька влада не інформувала про якісь наслідки.

Також за даними сейсмологів у Туреччині вчора ввечері стався легкий землетрус магнітудою 2,2, що був зафіксований за 28 км від міста Елязиг на сході країни. Він був на дуже невеликій глибині 8,9 км і не відчувався.

Землетруси в Туреччині

Нагадаємо, раніше у грудні минулого року на південному заході Туреччини у Середземному морі неподалік від відомого курорту і місця туристичного паломництва Фетхіє стався землетрус силою 4 бали за шкалою Ріхтера.

Раніше повідомлялося, що рік тому, у лютому 2023-го, біля міста Газіантеп із населенням понад 1 млн осіб на півдні Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 7,8 балів. Епіцентр поштовхів розташовувався за 37 км від населеного пункту на глибині 10 км. Від землетрусу постраждали 11 провінцій Туреччини, було зруйновано і пошкоджено 230 тисяч будівель.

Крім цього, у липні цього року в провінції Адана на півдні Туреччини сталися одразу два землетруси поспіль.

А у серпні цього року в районі Ешілюрт турецького міста Малатья стався землетрус магнітудою 5,3 бали. Внаслідок поштовхів постраждали понад 20 людей.