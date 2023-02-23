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У Туреччині стався ще один сильний землетрус

Фото: У Туреччині стався ще один сильний землетрус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер увечері, 23 лютого, у Туреччині стався сильний землетрус. Зокрема, у районі затоки Хатай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazete Duvar.

За даними Управління з надзвичайних ситуацій та надзвичайних ситуацій (AFAD), землетрус магнітудою 5 стався на глибині 9,76 кілометра під землею.

Босфорський університет, обсерваторія Канділлі та Інститут досліджень землетрусів, з іншого боку, заявили, що глибина землетрусу становить 8,1 кілометра.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Крім того, відомо, що через землетруси в Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.

За останніми даними, кількість загиблих перевищила 43,5 тисячі людей.

Також у Туреччині зафіксовано нові землетруси у затоці Хатай. Влада заявляє про 6 загиблих та 300 постраждалих.

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Турция