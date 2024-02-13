У Туреччині стався обвал на золотодобувній шахті. Під землею знаходяться люди

"Сьогодні близько 14:00 у шахті в районі Іліч провінції Ерзінджан стався зсув, і нам повідомили, що під завалами знаходяться громадяни. Персонал був направлений з 9 провінцій", - заявив міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая.

За попередніми даними, під землею можуть знаходитись мінімум дев'ять осіб, однак точна кількість - не відома. З ними не можливо зв'язатись. На місці події працюють всі рятувальні служби.

Як заявляють місцеві, про загрозу обвалів попереджали протягом останніх 8 років.

Відомо, що шахтою Çöpler управляє Anagold Mining Company, яка на 80% належить канадській золотодобувній компанії Alacer Gold (SSR Mining), а 20% належить Lidya Madencilik, дочірній компанії Çalık Group.

У 2022 році навколо шахти було розкидано 20 тонн розчину ціаніду.

Нагадаємо, в середині січня у Румунії стався землетрус магнітудою 4,3 бали. Його епіцентр розташовувався у зоні Вранча за 130 кілометрів від кордону України.

У жовтні минулого року в східній частині Словаччини стався землетрус, який відчули жителі західних областей України.

У вересні в Закарпатській області зафіксували землетрус біля кордону з Румунією. Його сила також була невідчутною.

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