В Турции произошел обвал на золотодобывающей шахте. Под землей находятся люди

"Сегодня около 14:00 в шахте в районе Илич провинции Эрзинджан произошел оползень, и нам сообщили, что под завалами находятся граждане. Персонал был направлен из 9 провинций", - заявил министр внутренних дел Али Ерликая.

По предварительным данным, под землей могут находиться минимум девять человек, однако точное количество неизвестно. С ними нельзя связаться. На месте происшествия работают все спасательные службы.

Как заявляют местные, об угрозе оползней предупреждали за последние 8 лет.

Известно, что шахтой Cöpler управляет Anagold Mining Company, которая на 80% принадлежит канадской золотодобывающей компании Alacer Gold (SSR Mining), а 20% принадлежит Lidya Madencilik, дочерней компании Çalık Group.

В 2022 году вокруг шахты было разбросано 20 тонн раствора цианида.

Напомним, в середине января в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла. Его эпицентр располагался в зоне Вранча в 130 километрах от границы Украины.

В октябре прошлого года в восточной части Словакии произошло землетрясение, которое почувствовали жители западных областей Украины.

В сентябре в Закарпатской области зафиксировали землетрясение у границы с Румынией. Его сила тоже была неощутима.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.