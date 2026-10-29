У Каппадокії стався обвал скелі на вході в музей, є загиблі і поранені

Нагадаємо, нещодавно сталися трагічні події в інших куточках світу.

Зокрема, у Великій Британії неподалік міста Бедфорд сталося серйозне зіткнення двох пасажирських потягів.

Внаслідок аварії одна людина загинула, а ще 89 пасажирів дістали травми різного ступеня тяжкості, через що поліція була змушена офіційно оголосити надзвичайний стан.

Подібна трагедія сколихнула й Іспанію, де у провінції Толедо зафіксували лобове зіткнення двох швидкісних поїздів.

За офіційними даними служби надзвичайних ситуацій автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, кількість загиблих внаслідок аварії склала щонайменше 39 осіб, а рух транспорту у напрямку Андалусії довелося повністю призупинити.