В Каппадокии произошел обвал скалы на входе в музей, есть погибшие и раненые

Напомним, недавно произошли трагические события в других уголках мира.

В частности, в Великобритании недалеко от города Бедфордпроизошло серьезное столкновение двух пассажирских поездов.

В результате аварии один человек погиб, а еще 89 пассажиров получили травмы разной степени тяжести, из-за чего полиция была вынуждена официально объявить чрезвычайное положение.

Подобная трагедия всколыхнула и Испанию, где в провинции Толедо зафиксировали лобовое столкновение двух скоростных поездов.

По официальным данным службы чрезвычайных ситуаций автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча, число погибших в результате аварии составило по меньшей мере 39 человек, а движение транспорта в направлении Андалусии пришлось полностью приостановить.