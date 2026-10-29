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У Каппадокії стався обвал скелі на вході в музей, є загиблі і поранені

15:56 29.10.2026 Чт
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aimg Сергій Козачук
У Каппадокії стався обвал скелі на вході в музей, є загиблі і поранені Фото: обвал скелі в Туреччині (x.com/YeniBakis35)
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Двоє людей загинули та ще одна отримала поранення внаслідок обвалу димаря фей у Каппадокії біля Музею просто неба Гьореме.

Про це заявив губернатор Невшехіра Хюсейн Кьок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

На місці події тривають пошуково-рятувальні операції. Внаслідок зсуву та обвалу скель рятувальники виявили тіла двох загиблих людей.

Одну постраждалу особу з травмами оперативно доставили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

У мережі з'явилися відеокадри, які зафіксували момент руйнування відомої природної пам'ятки.

На оприлюднених знімках видно, як після падіння каміння місцевість навколо миттєво оповила густа хмара пилу.

Нагадаємо, нещодавно сталися трагічні події в інших куточках світу.

Зокрема, у Великій Британії неподалік міста Бедфорд сталося серйозне зіткнення двох пасажирських потягів.

Внаслідок аварії одна людина загинула, а ще 89 пасажирів дістали травми різного ступеня тяжкості, через що поліція була змушена офіційно оголосити надзвичайний стан.

Подібна трагедія сколихнула й Іспанію, де у провінції Толедо зафіксували лобове зіткнення двох швидкісних поїздів.

За офіційними даними служби надзвичайних ситуацій автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, кількість загиблих внаслідок аварії склала щонайменше 39 осіб, а рух транспорту у напрямку Андалусії довелося повністю призупинити.

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