У Каппадокії стався обвал скелі на вході в музей, є загиблі і поранені

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Двоє людей загинули та ще одна отримала поранення внаслідок обвалу димаря фей у Каппадокії біля Музею просто неба Гьореме.

Про це заявив губернатор Невшехіра Хюсейн Кьок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

На місці події тривають пошуково-рятувальні операції. Внаслідок зсуву та обвалу скель рятувальники виявили тіла двох загиблих людей. Одну постраждалу особу з травмами оперативно доставили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. У мережі з'явилися відеокадри, які зафіксували момент руйнування відомої природної пам'ятки. https://t.me/RBC_ua_news/210303 На оприлюднених знімках видно, як після падіння каміння місцевість навколо миттєво оповила густа хмара пилу.