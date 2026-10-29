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В Каппадокии произошел обвал скалы на входе в музей, есть погибшие и раненые

15:56 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
В Каппадокии произошел обвал скалы на входе в музей, есть погибшие и раненые Фото: обвал скалы в Турции (x.com/YeniBakis35)
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Два человека погибли и еще один получил ранения в результате обвала дымохода фей в Каппадокии возле Музея под открытым небом Гереме.

Об этом заявил губернатор Невшехира Хюсейн Кек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные операции. В результате оползня и обрушения скал спасатели обнаружили тела двух погибших людей.

Одного пострадавшего с травмами оперативно доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

В сети появились видеокадры, зафиксировавшие момент разрушения известной природной достопримечательности.

На обнародованных снимках видно, как после падения камней местность вокруг мгновенно окутал густое облако пыли.

Напомним, недавно произошли трагические события в других уголках мира.

В частности, в Великобритании недалеко от города Бедфордпроизошло серьезное столкновение двух пассажирских поездов.

В результате аварии один человек погиб, а еще 89 пассажиров получили травмы разной степени тяжести, из-за чего полиция была вынуждена официально объявить чрезвычайное положение.

Подобная трагедия всколыхнула и Испанию, где в провинции Толедо зафиксировали лобовое столкновение двух скоростных поездов.

По официальным данным службы чрезвычайных ситуаций автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча, число погибших в результате аварии составило по меньшей мере 39 человек, а движение транспорта в направлении Андалусии пришлось полностью приостановить.

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