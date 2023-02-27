В Турции произошло новое разрушительное землетрясение: есть жертвы

В турецкой провинции Малатья в понедельник, 27 февраля, произошло землетрясение магнитудой 5,6. Вследствие мощных толчков есть разрушения и жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

По данным Управеления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), эпицентр толчков, зафиксированных в 12:04 по местному времени, располагался в районе Йешилютр.

По данным на сейчас, в результате землетрясения обрушилось 25 домов. В зоне бедствия работают спасатели.

Di encama erdheja îro ya li navçeya Çirmik (Yeşilyurt) a Meletiyê, bi gotina Serokê AFADê Yunus Sezer 29 avahî hilweşiyane, li 5 avahiyan xebatên lêgerîn û rizgarkirinê destpê kirine#Meletî #Erdhej #deprem

Medyaya civakî pic.twitter.com/6xvhE9Bu76 — RudawKurdi (@RudawKurdi) February 27, 2023

Также из-за стихийного бедствия известно о гибели одного человека, еще 69 получили ранения. Сколько людей находятся под завалами, пока непонятно.

Фото: последствия землетрясения в Турции 27 февраля (Twitter)