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В Турции произошло новое разрушительное землетрясение: есть жертвы

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Малатья, Понедельник 27 февраля 2023 13:38
В Турции произошло новое разрушительное землетрясение: есть жертвы Фото: в Турции произошло новое разрушительное землетрясение: (Twitter)
Автор: Руслан Гаращенко

В турецкой провинции Малатья в понедельник, 27 февраля, произошло землетрясение магнитудой 5,6. Вследствие мощных толчков есть разрушения и жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

По данным Управеления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), эпицентр толчков, зафиксированных в 12:04 по местному времени, располагался в районе Йешилютр.

По данным на сейчас, в результате землетрясения обрушилось 25 домов. В зоне бедствия работают спасатели.

Также из-за стихийного бедствия известно о гибели одного человека, еще 69 получили ранения. Сколько людей находятся под завалами, пока непонятно.

Фото: последствия землетрясения в Турции 27 февраля (Twitter)

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. По последним данным, число погибших только в Турции превысило 44 тысячи.

Известно, что из-за землетрясений в Турции погибли пять украинцев, в частности семья из Запорожья.

Уже 25 февраля в стране произошли новые толчки магнитудой 5,3 балла.

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