У Туреччині сталася потужна пожежа: горить хімічний завод

"Близько 12.30 на хімічному заводі, розташованому за 100 метрів від шосе Денізлі-Афьонкарахісар, спалахнула пожежа. На місці пожежі час від часу відбувалися вибухи", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що працівників підприємства вдалося евакуювати. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

До району події направлено багато пожежних бригад. Вони намагаються запобігти розповсюдженню вогню. Причина пожежі наразі невідома.