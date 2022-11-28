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В Турции произошел мощный пожар: горит химический завод

Фото: в Турции произошел пожар, горит химический завод (twitter.com/TR_Tube)
Автор: Татьяна Степанова

В Турции 28 ноября вспыхнул мощный пожар на химическом заводе, расположенном в Памуккале в провинции Денизли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Türk.

"Около 12.30 на химическом заводе, расположенном в 100 метрах от шоссе Денизли-Афенкарахисар, вспыхнул пожар. На месте пожара время от времени происходили взрывы", - говорится в сообщении.

Указано, что работников предприятия удалось эвакуировать. По предварительной информации, пострадавших нет.

В район происшествия направлено много пожарных бригад. Они пытаются предотвратить распространение огня. Причина пожара неизвестна.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что масштабный пожар возник на территории Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области РФ. Там расположен один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов России.

Также ранее мы писали, что в Вышгороде Киевской области погиб 70-летний мужчина, пытавшийся самостоятельно растопить твердотопливный котел.

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ПожарТурция