У Туреччині розшифровують чорні скриньки літака з лівійською делегацією

Фахівці розпочали розшифрування бортових самописців, виявлених на місці авіакатастрофи в Туреччині. Там загинули восьмеро людей, серед них - керівник Збройних сил західної Лівії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

У Міністерстві оборони Туреччини зазначили, що розслідування ведеться у тісній взаємодії з лівійською стороною.

Приватний літак, на борту якого перебували генерал Мухаммед Алі Ахмад аль-Хаддад, ще четверо військових високого рангу та троє членів екіпажу, зазнав аварії у вівторок, 23 грудня, невдовзі після вильоту з Анкари.

Усі пасажири й члени екіпажу загинули. Представники Лівії попередньо заявили, що трагедія сталася через технічну несправність повітряного судна.

Аль-Хаддад обіймав посаду головнокомандувача військ у західній частині Лівії та був однією з ключових фігур у переговорах за посередництва ООН, спрямованих на об’єднання розділених лівійських збройних сил і державних інституцій.

Високопоставлена лівійська делегація поверталася до Тріполі після завершення оборонних консультацій в Анкарі, під час яких сторони обговорювали поглиблення військової співпраці між двома країнами.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що уламки літака були розкидані на території близько трьох квадратних кілометрів, що значно ускладнило проведення пошуково-рятувальних робіт.

У середу вранці до Туреччини прибула делегація з Лівії у складі 22 осіб, серед яких були п'ятеро родичів загиблих. Вони долучилися до процесу розслідування обставин катастрофи.