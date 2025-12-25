ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Туреччині розшифровують чорні скриньки літака з лівійською делегацією

Туреччина , Четвер 25 грудня 2025 23:37
У Туреччині розшифровують чорні скриньки літака з лівійською делегацією Фото: начальник Генштабу Лівії Мохамед Алі Ахмед Ель-Хаддад та міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер (msb.gov.tr)
Автор: Марина Балабан

Фахівці розпочали розшифрування бортових самописців, виявлених на місці авіакатастрофи в Туреччині. Там загинули восьмеро людей, серед них - керівник Збройних сил західної Лівії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У Міністерстві оборони Туреччини зазначили, що розслідування ведеться у тісній взаємодії з лівійською стороною.

Приватний літак, на борту якого перебували генерал Мухаммед Алі Ахмад аль-Хаддад, ще четверо військових високого рангу та троє членів екіпажу, зазнав аварії у вівторок, 23 грудня, невдовзі після вильоту з Анкари.

Усі пасажири й члени екіпажу загинули. Представники Лівії попередньо заявили, що трагедія сталася через технічну несправність повітряного судна.

Аль-Хаддад обіймав посаду головнокомандувача військ у західній частині Лівії та був однією з ключових фігур у переговорах за посередництва ООН, спрямованих на об’єднання розділених лівійських збройних сил і державних інституцій.

Високопоставлена лівійська делегація поверталася до Тріполі після завершення оборонних консультацій в Анкарі, під час яких сторони обговорювали поглиблення військової співпраці між двома країнами.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що уламки літака були розкидані на території близько трьох квадратних кілометрів, що значно ускладнило проведення пошуково-рятувальних робіт.

У середу вранці до Туреччини прибула делегація з Лівії у складі 22 осіб, серед яких були п'ятеро родичів загиблих. Вони долучилися до процесу розслідування обставин катастрофи.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 грудня ввечері приватний літак, на борту якого знаходився начальник Генштабу Лівії Мохамед Алі Ахмед Ель-Хаддад, втратив зв'язок із диспетчерами в Туреччині.

Від літака було отримано повідомлення про вимушену посадку в районі Хаймана, однак після цього повторного контакту з літаком встановити не вдалося.

Гучні авіакатастрофи

Нагадаємо, в серпні в США розбився медичний транспортний літак.

А 24 липня, в Амурській області Росії розбився пасажирський літак Ан-24 з 49 людьми на борту. Судно летіло з Хабаровська до Тинди з зупинкою в Благовєщенську, але перестало виходити на зв'язок за кілька кілометрів до аеропорту.

