У США розбився медичний літак, який летів на допомогу: 4 людини загинули

У вівторок на землях племені Навахо в Арізоні (США) загинули 4 людини. Причиною стала аварія медичного транспортного літака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Невеликий літак прямував, щоб забрати пацієнта з найближчої лікарні, коли сталася катастрофа", - повідомила поліція Навахо в соцмережах.

За їхніми даними, аварія сталася близько 12:40 дня неподалік від Чінла, штат Аризона.

"Ми висловлюємо наші найглибші співчуття їхнім сім'ям і близьким у цей інший час", - додали в поліції.

Тим часом у Національній раді з безпеки на транспорті (NTBS) уточнили, що згідно з їхніми даними, літак був моделі Beechcraft 300.

"Слідчі NTSB вже прямують на місце події і, як очікується, почнуть прибувати сьогодні ввечері. Після прибуття вони розпочнуть документування події та огляд літака. Потім літак буде доставлено в об'єкт, що охороняється, для подальшого вивчення", - сказала CNN представниця NTSB Сара Тейлор Салік.

Про причини аварії інформації поки що немає.

Зазначимо, що територія племені Навахо - це частина США, але з особливим статусом (простіше кажучи, штат у штаті). У ній діє власний уряд, поліція, суди і закони (в рамках федеральної системи).

Територія племені зачіпає одразу три штати - Арізона, Нью-Мексико і Юта.