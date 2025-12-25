ua en ru
Чт, 25 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Турции расшифровывают черные ящики самолета с ливийской делегацией

Турция, Четверг 25 декабря 2025 23:37
UA EN RU
В Турции расшифровывают черные ящики самолета с ливийской делегацией Фото: начальник Генштаба Ливии Мохамед Али Ахмед Эль-Хаддад и министр обороны Турции Яшар Гюлер (msb.gov.tr)
Автор: Марина Балабан

Специалисты начали расшифровку бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы в Турции. Там погибли восемь человек, среди них - руководитель Вооруженных сил западной Ливии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В Министерстве обороны Турции отметили, что расследование ведется в тесном взаимодействии с ливийской стороной.

Частный самолет, на борту которого находились генерал Мухаммед Али Ахмад аль-Хаддад, еще четверо военных высокого ранга и трое членов экипажа, потерпел крушение во вторник, 23 декабря, вскоре после вылета из Анкары.

Все пассажиры и члены экипажа погибли. Представители Ливии предварительно заявили, что трагедия произошла из-за технической неисправности воздушного судна.

Аль-Хаддад занимал должность главнокомандующего войсками в западной части Ливии и был одной из ключевых фигур в переговорах при посредничестве ООН, направленных на объединение разделенных ливийских вооруженных сил и государственных институтов.

Высокопоставленная ливийская делегация возвращалась в Триполи после завершения оборонных консультаций в Анкаре, во время которых стороны обсуждали углубление военного сотрудничества между двумя странами.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что обломки самолета были разбросаны на территории около трех квадратных километров, что значительно усложнило проведение поисково-спасательных работ.

В среду утром в Турцию прибыла делегация из Ливии в составе 22 человек, среди которых были пятеро родственников погибших. Они присоединились к процессу расследования обстоятельств катастрофы.

Как сообщало РБК-Украина, 23 декабря вечером частный самолет, на борту которого находился начальник Генштаба Ливии Мохамед Али Ахмед Эль-Хаддад, потерял связь с диспетчерами в Турции.

От самолета было получено сообщение о вынужденной посадке в районе Хаймана, однако после этого повторного контакта с самолетом установить не удалось.

Громкие авиакатастрофы

Напомним, в августе в США разбился медицинский транспортный самолет.

А 24 июля, в Амурской области России разбился пассажирский самолет Ан-24 с 49 людьми на борту. Судно летело из Хабаровска в Тынду с остановкой в Благовещенске, но перестало выходить на связь за несколько километров до аэропорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авиакатастрофа Турция Ливия
Новости
Выборы во время войны: Корниенко назвал дату первой встречи рабочей группы
Выборы во время войны: Корниенко назвал дату первой встречи рабочей группы
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну