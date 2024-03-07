Зеленський завтра відвідає Туреччину
Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Український президент Володимир Зеленський планує відвідати Туреччину завтра, 8 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.
Завтра, 8 березня, Зеленський планує відправитись до Туреччини та провести переговори з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.
Під час зустрічі Зеленський та Ердоган планують обговорити:
- перебіг війни Росії проти України,
- Чорноморську зернову угоду,
- двосторонні відносини.
Нагадаємо, нещодавно Ердоган знову заговорив про бажання посадити Україну і РФ за стіл переговорів.
До того, ми повідомляли, що Туреччина продовжує добиватися посередництва між Україною та РФ.
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